Михалкова удивило появление в сериале «Ненастье» музыки из его фильма

Председатель Союза кинематографистов России, глава Студии ТРИТЭ Никита Михалков удивился тому, что режиссер Сергей Урсуляк использовал для своего сериала «Ненастье» музыку, написанную к фильму Михалкова 1991 года «Автостоп».

Сериал «Ненастье» вышел на телеканале «Россия» в ноябре. Главной музыкальной темой стала музыка композитора Эдуарда Артемьева «Прощание с Россией», которая была создана специально для фильма Никиты Михалкова «Автостоп», передает ТАСС.

Урсуляк подчеркнул, что использование музыки легально, создатели фильма купили на нее права.

Михалков, комментируя использование музыки из его фильма, заявил, что «художественный фильм или спектакль с той музыкой, которая для них специально написана – это единое целое», так как работа совместная режиссера и композитора включает в себя сочетание «сюжета, актерской игры, звука, цвета, диалогов, музыки, шумов и так далее».

«Поэтому лично я представить себе не могу, как возможно вынуть музыку, написанную специально для конкретного фильма, и поставить ее – причем как авторскую музыку – в совершенно другой фильм. Впрочем, убежден, что окончательное решение в таких вопросах должны принимать профессионалы по защите авторских прав, а не сами художники», – заявил Михалков.