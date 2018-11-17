Роспотребнадзор зафиксировал превышение диоксида азота после пожара в Капотне

Содержание диоксида азота в воздухе превышено в двух точках после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

«Установлены превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в двух точках по адресу: Капотня, 2-й Квартал, д. 19 с. 1 от 1,9 до 3,5 раз, по остальным адресам превышения выявлены не были», – сообщили в управлении ведомства.

В то же время в воздухе не было выявлено превышений нормы по оксиду углерода, аммиаку, взвешенным веществам, саже, формальдегиду, бензолу, фенолу, бензину, диоксиду серы и сероводороду.

Специалисты Роспотребнадзора проведут контрольные исследования воздуха 18 ноября.

Утром в субботу на НПЗ в столичном районе Капотня были зафиксированы два очага горения. В Минэнергетики сообщали, что причиной возгорания установки крекинга на Московском НПЗ «Газпром нефти» стало прогорание змеевика в печи.