Минэнерго назвало причину пожара на московском НПЗ

Причиной возгорания установки крекинга на Московском НПЗ «Газпром нефти» в субботу, 17 ноября, по предварительным данным, стало прогорание змеевика в печи, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России.

«Причина: прогар змеевика в печи 101», – передает ТАСС содержание документа ведомства.

Там также указано, что пожар был локализован в 08.20, угрозы перехода огня на соседние установки не было.

В 11.02 подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован. В результате никто не пострадал, сообщили в Минэнерго.

Сообщается, что превышения концентрации вредных веществ в атмосфере нет.

В пресс-службе предприятия сообщили, что Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает работать в штатном режиме и поставлять топливо на рынок Московского региона.

Сроки ремонта установки будут определены после оперативной экспертизы.

Напомним, в субботу на НПЗ в столичном районе Капотня были зафиксированы два очага горения.