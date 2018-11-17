Пожар возник на НПЗ в Москве

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне зафиксированы два очага горения, происходит факельное горение высотой больше 10 метров, сообщили в экстренных службах столицы.

«Действуют два очага горения высотой более 10 метров. Один из них – печь дожига», – передает слова источника РИА «Новости».

Расстояние между очагами – 50 метров. Пожару присвоен второй ранг.