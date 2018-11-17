Трамп опроверг, что усомнился в лояльности вице-президента

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уверен в лояльности вице-президента США Майкла Пенса, а появившаяся ранее информация сфабрикована.

«Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%», – передает ТАСС заявление Трампа, транслировавшееся телеканалом FoxNews.

Он отметил, что ранее размещенная изданием The New York Times информация – это сфабрикованная новость, типичная, сказал он, для этого СМИ.

Ранее The New York Times сообщало, что Трамп в ходе разговоров с людьми из своего окружения якобы неоднократно спрашивал, считают ли они лояльным вице-президента США Майкла Пенса.