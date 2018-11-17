В ДТП под Саратовом погибли иностранцы

Погибшие в столкновении поезда и автобуса в Саратовской области оказались гражданами Узбекистана, двое пострадавших – граждане Казахстана, сообщил консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев.

«Всего семь человек было, из них двое граждан Казахстана – это водитель и помощник, они живы. А пять человек, которые погибли, это, по информации миграционной службы, граждане Узбекистана», – сказал Шеккалиев РИА «Новости».

По его словам пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, «с ними работают медики».

«Мы держим ситуацию на контроле, со всеми органами – с главврачом больницы, с главой Озинского района, администрацией губернатора Саратовской области – на связи, каждые 10 – 15 минут информация обновляется», – отметил он.

В областном минздраве сообщили, что только один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй – в стабильном среднем.

Напомним, авария произошла в субботу. Изначально сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших, но позже пятый пассажир умер. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение водителем автобуса правил переезда железнодорожных путей.