Увеличилось число погибших при столкновении автобуса и поезда под Саратовом

Число погибших при столкновении рейсового автобуса и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области увеличилось до пяти человек, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Пятый пассажир автобуса, женщина, скончалась», – передает РИА «Новости» слова источника.

Напомним, авария произошла в субботу. Сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение водителем автобуса правил переезда железнодорожных путей.