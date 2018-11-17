Лавров указал на попытки Запада создать новый плацдарм против России

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о настойчивых попытках Запада создать еще один плацдарм против России. Путь расширения подконтрольного Европе и США геополитического пространства является тупиковым, подчеркнул глава МИД.

В интервью газете «Сербский телеграф» Лавров сказал, что после окончания холодной войны Запад отказался от предлагаемой Россией совместной работы по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике. Вместо этого он устремился создать новые разделительные линии на европейском континенте, заметил министр.

«Например, в 1999 году, грубо нарушив международное право, в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, а затем – в попытке легитимизировать агрессию – признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово», – приводит его слова РИА «Новости».

Одним из результатов такой политики, направленной против России, по словам Лаврова, стал срежиссированный и поддержанный Вашингтоном совместно с рядом других европейских стран государственный переворот на Украине. Уроки «украинской трагедии» Запад так и не выучил, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», – указал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия знает о давлении, которое оказывается на Белград для сворачивания сотрудничества с Москвой. Министр заметил, что Сербия этому «уверенно противостоит».

«В Москве высоко ценят самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс Сербии, который, убежден, отвечает коренным интересам вашего народа», – заключил Лавров.

Лавров также сообщил, что на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместных инвестиционных проектов и образовательных обменов.