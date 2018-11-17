Лавров назвал возможные темы переговоров Путина и Вучича

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместных инвестиционных проектов и образовательных обменов могут быть обсуждены на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем.

Лавров заявил в интервью «Сербскому телеграфу», что российско-сербский диалог «в верхах» носит регулярный характер, а повестка всегда насыщенна, передает RT.

Он добавил, что отношения между двумя государствами вышли на новый уровень стратегического партнерства; в частности, продвигается торгово-экономическое сотрудничество, осуществляются крупные совместные инвестиционные проекты: существуют «большие планы, связанные с развитием газотранспортной и газораспределительной системы Сербии, промышленной кооперацией, а также сотрудничеством в высокотехнологических отраслях».

Министр также отметил большой интерес к образовательным обменам между российскими и сербскими вузами.

«Таким образом, тем, которые могли бы обсудить наши лидеры, действительно немало», – заключил Лавров.

Ранее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что визит президента России Владимира Путина в Белград может состояться в середине января 2019 года.