Бойца MMA задержали за разбой в Подмосковье

В Домодедово двое вооруженных мужчин напали на жителя Челябинска и похитили его автомобиль; одним из подозреваемых стал боец ММА Евгений Гонтарев, сообщил источник.

На автопарковке в селе Ям двое мужчин в камуфляжной форме, «угрожая оружием, похитили у уроженца Челябинска автомашину иностранного производства, 30 тыс. рублей, три мобильных телефона и золотую цепочку», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Общий материальный ущерб превысил 1,6 млн рублей.

Полицейские задержали двух мужчин в возрасте 25 и 28 лет. Во время обысков у них дома найдены три комплекта камуфляжной формы, страйкбольный автомат Калашникова и два похищенных мобильных телефона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («разбой»).

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, одним из нападавших был боец смешанных единоборств (ММА) Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон. Он начал карьеру в 2012 году, выступает в среднем весе.