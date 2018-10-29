Путин назвал оптимальную цену на нефть

Цена на нефть в районе 70 долларов за баррель устраивает Россию, заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

Путин заявил, что «нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей», и цена в 70 долларов за баррель «нас вполне устраивает», передает ТАСС.

Нынешняя цена нефти не является стабильной, она может расти вверх, и на это влияет множество факторов, отметил президент, передает РИА «Новости».

Цены на нефть российский лидер обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

«За последние годы США нарастили значительно добычу, это сказывается, конечно, на потреблении внутри страны, внутри Штатов», – добавил он.

Кроме того, глава государства сообщил, что Россия продолжит сотрудничество в рамках ОПЕК+, «формат зарекомендовал себя положительно», это видно по ситуации на рынке.

«По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно (добычу нефти), пока ничего не буду говорить, здесь нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета», – отметил Путин.

Ранее стало известно, что нефть подешевела на опасениях переизбытка сырья на рынке.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике.