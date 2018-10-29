Меланья Трамп добилась увольнения чиновницы Белого дома

Администрация США сообщила об увольнении Миры Рикардел, заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об увольнении стало известно на следующий день после публикации статьи The Wall Street Journal о ее ссоре с окружением первой леди Меланьи Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Рикардел продолжит поддерживать президента после ее ухода из Белого дома на другую работу в администрации, передает ТАСС.

«Президент [США Дональд Трамп] благодарен за ее продолжительную работу на благо американского народа и неуклонное следование приоритетам национальной безопасности», – добавила Сандерс.

Напомним, по информации The Wall Street Journal, Трамп задумался об увольнении Рикардел после ее ссоры с помощниками первой леди. Позже Reuters сообщило, что Меланья Трамп лично выступила за увольнение Рикардел.