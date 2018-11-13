Меланья Трамп потребовала уволить заместительницу Болтона

Меланья Трамп попросила Белый дом уволить заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Миру Рикардел, сообщила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришем.

«Позиция офиса первой леди заключается в том, что она (Рикардел – прим. ВЗГЛЯД) больше не заслуживает чести служить в Белом доме», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее о намерении Трампа уволить Рикардел сообщила The Wall Street Journal. Рикардел заняла пост заместителя Болтона в апреле 2018 года. По информации издания, помощники первой леди вступили с Рикардел в перепалку во время поездки Меланьи в Африку в прошлом месяце. Кроме того, как сообщает WSJ, зам Болтона время от времени ссорилась с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и сотрудниками Пентагона.

Прежде Меланья заявляла, что не доверяет некоторым членам администрации супруга.