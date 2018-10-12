Меланья Трамп заявила о недоверии некоторым членам администрации мужа

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что не доверяет некоторым членам администрации супруга.

В интервью ABC Меланья Трамп сообщила, что рассказывала о своем недоверии супругу.

«Некоторые из них больше не работают там (в Белом доме)», – добавила она.

Меланья Трамп также назвала себя человеком, над которым «очень часто издеваются», имея в виду критику со стороны недоброжелателей ее мужа.

В начале сентября СМИ сообщали, что многие высокопоставленные чиновники США организовали «движение сопротивления», которое саботирует решения и наихудшие намерения Трампа.