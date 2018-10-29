Британия и ЕС условились и после «развода» применять санкции совместно

После Brexit Великобритания и Евросоюз намерены вести совместную санкционную политику по тем направлениям, в которых их внешнеполитические приоритеты совпадают, об этом говорится в проекте политической декларации, опубликованной британским правительством.

В документе перечислены основные моменты отношений Лондона и Брюсселя после «развода».

В частности, говорится, что будущее взаимодействие в области внешнеполитических вопросов должно основываться на консультациях «с возможностью применять взаимодополняющие друг друга санкции» по тем направлениям, где внешнеполитические взгляды Лондона и Брюсселя совпадают, передает ТАСС.

В документе также говорится, что Великобритания сохранит свои военные базы Акротири и Декелия на Кипре после выхода из Евросоюза. Обе базы формально останутся заморскими территориями под суверенитетом Великобритании, но на них будут фактически распространяться юридические и экономические нормы ЕС.

После публикации проекта сделки по Brexit главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил, что достижение полного соглашения по границе с Ирландией, которая была главной проблемой на переговорах по выходу Великобритании из состава Евросоюза, отложено до конца переходного периода после Brexit – 1 июля 2020 года. По словам Барнье, если Брюссель и Лондон не смогут решить эту проблему до июля 2020 года, то рассмотрят продление переходного периода.

Барнье отметил, что переходный период после выхода Великобритании из состава Евросоюза может быть продлен по запросу Лондона только один раз.

Проект соглашения по Brexit гарантирует взаимные права их граждан, включая социальные выплаты, заверил он. Так, граждане Британии и ЕС смогут жить, учиться, получать социальные выгоды, присоединяться к семьям на территории сторон.

Барнье сообщил, что Великобритания пообещала выполнить все свои финансовые обязательства по взносам в бюджет Евросоюза до 2020 года в соответствии с проектом соглашения по выходу королевства из состава сообщества.

Ранее британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.