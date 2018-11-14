Бросивший банку в пассажира чеченец превратился в «примерного юношу»

Чеченец Турпал Хасиев, бросивший в пассажиров московского автобуса банку из-под энергетика, исправился и стал «примерным юношей», сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров.

«Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу», – сказал Умаров в интервью НСН.

По его словам, Хасиев четыре дня в неделю работает в организации СУРСАД по озеленению и благоустройству города.

«Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление», – отметил Умаров.

Напомним, в октябре глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Хасиев будет трудиться на благо Грозного.

Ранее молодой чеченец, бросивший в автобусе банку из-под энергетика в сидящих напротив пассажиров, принес извинения после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В руководстве республики рассказали, как накажут юношу.