Выходца с Украины осудили в США за отправку деталей тепловизоров в Россию

Суд приговорил жителя Калифорнии 69-летнего Наума Морговского к девяти годам тюрьмы и штрафу в 1 млн долларов за организацию схемы незаконных поставок в Россию компонентов для производства тепловизионных приборов, следует из сообщения министерства юстиции США.

Морговский и его жена Ирина «признали, что как минимум с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года они, действуя в сговоре, поставили компании под названием Infratech в Москву, Россия, без необходимой на то лицензии многочисленные тепловизионные компоненты, в том числе электронно-оптические преобразователи и объективы», передает РИА «Новости».

Чета Морговских в 1970-х переехала с Украины в США. Пара заказывала комплектующие через свою компанию Hitek International, уверяя производителей, что детали не будут экспортированы, однако затем переправляла их в Россию.

Подчеркивается, что осужденные знали о необходимости разрешения госдепартамента на вывоз данного оборудования, но не пытались получить его.

Ранее сообщалось, что Ирина Морговская была приговорена к полутора годам тюрьмы за участие в «заговоре» с целью незаконного экспорта компонентов для приборов ночного видения.