«Участнице заговора» по поставке оптики в Россию вынесли приговор в США

Суд Северного округа штата Калифорния вынес приговор 66-летней гражданке США Ирине Морговской; ее приговорили к полутора годам тюрьмы за участие в «заговоре» с целью незаконного экспорта, главным образом в Россию, компонентов для приборов ночного видения.

Суд прошел в среду, 31 октября. Основному фигуранту дела – 69-летнему мужу Морговской Науму, которого, помимо прочего, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, – приговор будет вынесен 13 ноября. Обвинение просит приговорить мужчину к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы, передает РБК.

Семейная пара была задержана в 2016 году. Расследованием дела занимались агенты ФБР.

В общей сложности Морговские экспортировали из США сотни компонентов для приборов ночного видения на сумму более 2 млн долларов, говорится в материалах дела.



Переправленные в Россию технологии попали к российским силовикам, утверждает обвинение. Подчеркивается, что это угрожало национальной безопасности США.

В частности, весной 2015 года поставляемые Морговскими компоненты использовались для производства прицелов ночного видения (Infratech 404 и Infratech 406), которые тестировались в ходе тактических учений в Дагестане, утверждает обвинение.

Прицелы установили на пулемет «Печенег» и автомат AK – 74 бойцов войсковой части 3179 (в данный момент Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии).



«Потенциальный урон (для США), который могло вызвать снабжение технологиями ночного видения батальона иностранных солдат, очевиден», – следует из материалов дела.

Своей деятельностью Морговские нажили «миллионы долларов»; отмечается, что Морговский начал поставки еще в конце 1990-х годов. Супруги закупали оборудование ночного видения через зарегистрированные в США фирмы, а затем переправляли эту продукцию за рубеж.

В Россию она попадала или напрямую, или через европейские страны.

При этом скупщики не имели необходимой для реализации таких поставок лицензии. Многие компоненты из перечня перевозимых входили в специальный список оборудования, вывоз которого за границу можно осуществлять только с разрешения директората по контролю оборонной торговли госдепартамента США.

Таким образом, супруги нарушили положения закона о контроле за экспортом вооружений (Arms Export Control Act) и Правила международного оборота вооружений (International Traffic in Arms Regulations).

Морговские признали, что с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года действительно занимались незаконными поставками в Москву компонентов для приборов ночного видения. Однако признание не удовлетворило сторону обвинения; по их мнению, Наум Морговский «так и не раскаялся в содеянном и не предоставил следствию факты о своей деятельности».

В 1990-х Морговские, эмигрировавшие из СССР в 1970-е, зарегистрировали в Соединенных Штатах две компании, через которые стали закупать у американских фирм компоненты для приборов ночного видения. Эти фирмы – Hitek International и Infravision – не имели торговых точек в США и не подавали запрос на получение специальной экспортной лицензии от госдепа, отмечается в тексте обвинения.

Сообщается, что Морговский складировал приборы в арендованных помещениях, а затем прицелы ночного видения и их основные компоненты – электронно-оптические преобразователи – якобы перепродавались российской фирме Infratech, также контролируемой Морговским.

Оборудование поставляли в Россию как с помощью почтовых сервисов (DHL, FedEx), так и с помощью транспортных компаний.

В некоторых случаях аппаратура сначала поставлялась в Германию и Нидерланды, а оттуда посредники переправляли их в Москву. Деньги за реализацию товара в России Морговский получал в том числе через офшоры.

Кроме того, часть средств переправлялась на счет Морговского, который он зарегистрировал на имя Гэри Пайпера – американца, умершего в 1969 году в возрасте 16 лет.

Обвинение называет по крайней мере пять человек, содействовавших Морговскому – это экс-гендиректор Infratech Вадим Павлов, номинальный совладелец этой же компании Александр Путиловский, исполнительный директор компании Антон Софин и его отец – бизнесмен из Приморья и бывший депутат местного заксобрания Сергей Софин, который владеет Infratech в данный момент.

В материалах дела также фигурирует сотрудник немецкой Frankfurt Laser Company Всеволод Мазо, помогавший в поставках через Европу.

Сам Морговский в показаниях категорически отрицал, что Софин-младший участвовал в криминальных схемах.



Следствие утверждает, что в России Infratech открыто занималась реализацией продукции клиентам, в том числе военным структурам. На сайте компании уточняется, что среди ее клиентов – спецподразделения армии, МВД и ФСБ.

Представитель Infratech сообщил, что Морговский до 2010 года поставлял компании комплектующие для приборов ночного видения. По его словам, в данный момент российские силовые структуры не используют американские приборы – с 2010 года в Новосибирске наладили производство ЭОП третьего поколения «лучше, чем у американцев», и необходимость в импорте отпала.

Главред журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский заявил, что для России производство современных ЭОП 3-го поколения и поколения 3+ не является проблемой.

«Куда логичнее, если бы речь шла о тепловизионных матрицах или микроболометрах последнего поколения. Качественные ЭОПы у нас производят как минимум несколько предприятий, например новосибирский завод», – подытожил эксперт.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов предположил, что американские ЭОПы и линзы могли закупаться в США для импортных систем, которые есть у России на вооружении.

«Речь идет о закупке расходников запасных частей к ранее закупленным прицелам. Официально вывозить их даже для гражданского рынка сложно, поэтому они делали все на свой страх и риск, как, к примеру, Боширов и Петров, которые возили белки и протеин. Только вместо протеина сейчас речь идет о прицелах», – сказал он.