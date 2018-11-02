«Участнице заговора» по поставке оптики в Россию вынесли приговор в США

Взгляд
2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
Перейти а раздел…

Россию отучат от рэпа радикальным способом

Батл Гнойного (справа) и Оксимирона (слева) – одно из наиболее известных событий в мире русского рэпаФото: VSRAP/Youtube
Среди законодателей зашла речь о фактическом запрете целого культурного пласта – русского рэпа. К борьбе с ним уже подключили Генпрокуратуру, а основное обвинение – экстремизм в текстах. На фоне трагедии в Керчи оно кажется обоснованным, но выкорчевать весь рэп явно не удастся – да и нужно ли? Ведь мотивы у его врагов куда менее благородные, чем «спасение молодежи». Подробности...
Перейти а раздел…

Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...

Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова , журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие имена получат аэропорты России

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В ЛНР оценили заявление Украины об аресте продукции Алчевского меткомбината
          Банк России приобрел рекордное количество золотаСломавшему шлагбаум врачу скорой предложили дать орденРоссия и США изменили эксперименты на МКС ради освоения ЛуныСтало известно, кто избил актера Страхова
          В ЛНР оценили заявление Украины об аресте продукции Алчевского меткомбинатаБолтон назвал «тройку стран тирании»Трамп сказал, когда США погасят рекордный госдолгБлогеры высмеяли приветствие Меркель на украинском языке
          В Уфе произошло новое преступление на сексуальной почвеАвстралия модернизирует базу ВМС в Тихом океане из-за «китайской угрозы»Россиянин набрал кредитов на 500 млн долларов и сбежал в ИзраильИзраиль отказался от самостоятельных атак по Сирии из-за С-300

          Главная тема


          Россию отучат от рэпа радикальным способом

          удивило больше всего


          Послу США не понравилась «несговорчивость» русских

          свидетельство жены обвиняемого


          В деле о групповом изнасиловании в Уфе появились новые подробности

          украинский олигарх


          Коломойский объяснил, почему не попал под российские санкции

          Видео

          «После антиканонических решений»


          Храм во Флоренции перешел из Константинопольского патриархата в РПЦЗ

          шок будущего


          Какую угрозу могут нести человечеству биочипы

          подробности инцидента


          Выяснилась личность отца-гвардейца изнасилованной полицейскими девушки

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          былая гордость


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          «Участнице заговора» по поставке оптики в Россию вынесли приговор в США

          2 ноября 2018, 10:17

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Суд Северного округа штата Калифорния вынес приговор 66-летней гражданке США Ирине Морговской; ее приговорили к полутора годам тюрьмы за участие в «заговоре» с целью незаконного экспорта, главным образом в Россию, компонентов для приборов ночного видения.

          Суд прошел в среду, 31 октября. Основному фигуранту дела – 69-летнему мужу Морговской Науму, которого, помимо прочего, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, – приговор будет вынесен 13 ноября. Обвинение просит приговорить мужчину к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы, передает РБК.

          Семейная пара была задержана в 2016 году. Расследованием дела занимались агенты ФБР.

          В общей сложности Морговские экспортировали из США сотни компонентов для приборов ночного видения на сумму более 2 млн долларов, говорится в материалах дела.

          Переправленные в Россию технологии попали к российским силовикам, утверждает обвинение. Подчеркивается, что это угрожало национальной безопасности США.

          В частности, весной 2015 года поставляемые Морговскими компоненты использовались для производства прицелов ночного видения (Infratech 404 и Infratech 406), которые тестировались в ходе тактических учений в Дагестане, утверждает обвинение.

          Прицелы установили на пулемет «Печенег» и автомат AK – 74 бойцов войсковой части 3179 (в данный момент Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии).

          «Потенциальный урон (для США), который могло вызвать снабжение технологиями ночного видения батальона иностранных солдат, очевиден», – следует из материалов дела.

          Своей деятельностью Морговские нажили «миллионы долларов»; отмечается, что Морговский начал поставки еще в конце 1990-х годов. Супруги закупали оборудование ночного видения через зарегистрированные в США фирмы, а затем переправляли эту продукцию за рубеж.

          В Россию она попадала или напрямую, или через европейские страны.

          При этом скупщики не имели необходимой для реализации таких поставок лицензии. Многие компоненты из перечня перевозимых входили в специальный список оборудования, вывоз которого за границу можно осуществлять только с разрешения директората по контролю оборонной торговли госдепартамента США.

          Таким образом, супруги нарушили положения закона о контроле за экспортом вооружений (Arms Export Control Act) и Правила международного оборота вооружений (International Traffic in Arms Regulations).

          Морговские признали, что с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года действительно занимались незаконными поставками в Москву компонентов для приборов ночного видения. Однако признание не удовлетворило сторону обвинения; по их мнению, Наум Морговский «так и не раскаялся в содеянном и не предоставил следствию факты о своей деятельности».

          В 1990-х Морговские, эмигрировавшие из СССР в 1970-е, зарегистрировали в Соединенных Штатах две компании, через которые стали закупать у американских фирм компоненты для приборов ночного видения. Эти фирмы – Hitek International и Infravision – не имели торговых точек в США и не подавали запрос на получение специальной экспортной лицензии от госдепа, отмечается в тексте обвинения.

          Сообщается, что Морговский складировал приборы в арендованных помещениях, а затем прицелы ночного видения и их основные компоненты – электронно-оптические преобразователи – якобы перепродавались российской фирме Infratech, также контролируемой Морговским.

          Оборудование поставляли в Россию как с помощью почтовых сервисов (DHL, FedEx), так и с помощью транспортных компаний.

          В некоторых случаях аппаратура сначала поставлялась в Германию и Нидерланды, а оттуда посредники переправляли их в Москву. Деньги за реализацию товара в России Морговский получал в том числе через офшоры.

          Кроме того, часть средств переправлялась на счет Морговского, который он зарегистрировал на имя Гэри Пайпера – американца, умершего в 1969 году в возрасте 16 лет.

          Обвинение называет по крайней мере пять человек, содействовавших Морговскому – это экс-гендиректор Infratech Вадим Павлов, номинальный совладелец этой же компании Александр Путиловский, исполнительный директор компании Антон Софин и его отец – бизнесмен из Приморья и бывший депутат местного заксобрания Сергей Софин, который владеет Infratech в данный момент.

          В материалах дела также фигурирует сотрудник немецкой Frankfurt Laser Company Всеволод Мазо, помогавший в поставках через Европу.

          Сам Морговский в показаниях категорически отрицал, что Софин-младший участвовал в криминальных схемах.

          Следствие утверждает, что в России Infratech открыто занималась реализацией продукции клиентам, в том числе военным структурам. На сайте компании уточняется, что среди ее клиентов – спецподразделения армии, МВД и ФСБ.

          Представитель Infratech сообщил, что Морговский до 2010 года поставлял компании комплектующие для приборов ночного видения. По его словам, в данный момент российские силовые структуры не используют американские приборы – с 2010 года в Новосибирске наладили производство ЭОП третьего поколения «лучше, чем у американцев», и необходимость в импорте отпала.

          Главред журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский заявил, что для России производство современных ЭОП 3-го поколения и поколения 3+ не является проблемой.

          «Куда логичнее, если бы речь шла о тепловизионных матрицах или микроболометрах последнего поколения. Качественные ЭОПы у нас производят как минимум несколько предприятий, например новосибирский завод», – подытожил эксперт.

          Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов предположил, что американские ЭОПы и линзы могли закупаться в США для импортных систем, которые есть у России на вооружении.

          «Речь идет о закупке расходников запасных частей к ранее закупленным прицелам. Официально вывозить их даже для гражданского рынка сложно, поэтому они делали все на свой страх и риск, как, к примеру, Боширов и Петров, которые возили белки и протеин. Только вместо протеина сейчас речь идет о прицелах», – сказал он.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............