Польша и Литва призвали ввести санкции против азовских портов России

Украина, Польша и Литва призвали G7 ввести санкции в отношении российских портов в Азовском море из-за их взаимодействия с крымскими портами.

Соответствующие призывы опубликованы в документе IX Ассамблеи членов Верховной Рады Украины, сейме Литвы и сейме Польши, передает УНН.

«Ассамблея призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой Семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, были закрыты украинскими властями», – сообщается в документе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, ратифицирующий постановление СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», в котором дается поручение об определении координат «срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море», которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения».

25 октября Европарламент одобрил «антироссийскую» резолюцию по Азовскому морю, предусматривающую введение ограничительных мер против России.

Позднее в Киеве признавали невыгодность разрыва договора с Россией об использовании Азовского моря.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с Азовским морем.