Ученые рассказали о различиях мужского и женского мышления

Британские нейрофизиологи провели два исследования, которые показали разницу в мышлении мужчин и женщин.

Сотрудник Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн со своими коллегами несколько лет занимаются изучением различий между мужчинами и женщинами, а также тем, как эти различия могут быть связаны с природой аутизма.

Согласно социальным исследованиям, мужчины страдают от аутизма чаще женщин. На одну женщину-аутиста приходится около трех-четырех мужчин с этим заболеванием. Команда Барона-Коэна предположила, что такие проявления могут быть связаны с особенностями пола.

После двух экспериментов, связанных со «считыванием» эмоций по выражению лица, ученые пришли к выводу, что «мужской» характер мышления неразрывно связан с аутизмом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследования, опубликованные в журнале PNAS.

Женщины определяли эмоции лучше, чем мужчины. Страдающие аутизмом люди справлялись с этой же задачей значительно хуже «конкурентов» того же пола и возраста. Оба эксперимента показали, что мужчины опережают женщин по умению систематизировать информацию примерно на полтора балла, однако уступают им на два пункта в эмоциональном интеллекте. В это же время у мужчин на половину балла оказался выше средний уровень аутизма.

Исследователи обратили внимание, что «мужской» характер мышления и склонность к аутизму больше всего были выражены у тех, кто занимается естественными науками, IT, инженерным делом и другими профессиями с необходимостью систематизации знаний. При этом «женский» интеллект был сильнее выражен у представителей гуманитарных наук.

Ученые подчеркнули, что именно по этой причине женщины могут реже выбирать карьеру, связанную с систематизацией знаний. Впрочем, в исследовании отмечается, что пол не может быть причиной отказа взять на работу или причиной дискриминации в любой профессии.

«Мы показали, что и теории о природе аутизма, и идеи о различиях между полами правильно описывают реальность. Вдобавок теперь мы можем говорить о позитивных сторонах аутистов. Их склонность к систематизации позволяет им хорошо распознавать различные закономерности, видеть даже самые неочевидные детали и понимать, как работают самые сложные вещи. Это можно и нужно использовать ради блага общества», – подвел итоги исследования Барон-Коэн.

Ранее американские ученые пытались проверить, действительно ли аутисты реагируют на визуальные раздражители быстрее, чем здоровые люди. Однако в ходе исследования неожиданно обнаружилась другая закономерность: мужчины распознавали и реагировали на движения быстрее, чем женщины.