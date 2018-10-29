Между Азербайджаном и Норвегией разгорелся дипломатический конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал посла страны в Норвегии, Швеции и Финляндии.

«Отозвать Адыша Сакит оглу Мамедова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция и одновременно в Королевстве Норвегия и Финляндской Республике», – говорится в распоряжении Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

На прошлой неделе Норвегия решила закрыть посольство в Азербайджане, однако в МИД страны заявили о намерении открыть в Баку генконсульство, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что закрытие посольства Норвегии в Баку – рядовой случай, которому не стоит придавать особого значения.

«Остановка деятельности аккредитованного в Баку посольства Норвегии является личным делом правительства этой страны», – сказал он.