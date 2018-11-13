Названо число пострадавших от палестинских обстрелов израильтян

После палестинских ракетных обстрелов по меньшей мере израильтянина поступили в больницы с ранениями и стрессовыми состояниями, сообщили в службе скорой помощи еврейского государства.

В сводке говорится, что с ранениями и различными травмами, в том числе от осколков стекла и падений на бегу в бомбоубежища, госпитализированы 16 человек. Остальным понадобилась помощь медиков в связи с паническими атаками, передает РИА «Новости».

При этом один из пострадавших, 19-летний военный, находится в критическом состоянии.

Он находился в автобусе, в который попала противотанковая ракета.

В секторе Газа, которую бомбит израильская авиация, погибли по меньшей мере трое палестинцев.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, запустили не менее 300 ракет по Израилю. В ответ израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей, в том числе было разрушено здание телестанции «Аль-Акса» в Газе.