В сборную России по футболу вызвали 32-летнего бразильца

Форвард ФК «Краснодар» бразилец Ари вызван в сборную России на матчи с Германией и Швецией, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

На данный момент футболист уже прибыл в расположение сборной, сообщается на сайте РФС.

Несколько футболистов прибыли на сбор с определенными проблемами со здоровьем, уточняется в релизе РФС. Нападающий Артем Дзюба травмировал несколько дней назад коленный сустав и усугубил травму в недавней игре с ЦСКА.

Медицинский штаб сборной решил оставить Дзюбу в Москве.

32-летний Ари получил российское гражданство в июле 2018 года, сообщает ТАСС. Впервые в карьере он станет играть в составе национальной сборной.

За 12 матчей этого сезона Ари забил семь голов и произвел четыре результативных передачи.

За сборную России уже играют два бразильца: защитник Марио Фернандес из ЦСКА (в настоящее время травмирован и не вызван в сборную) и вратарь Маринато Гильерме из московского «Локомотива».