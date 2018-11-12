В Монако отказались раскрыть детали дела Рыболовлева

В княжестве Монако не раскрывают детали дела ранее задержанного российского миллиардера и владельца одноименного футбольного клуба Дмитрия Рыболовлева, сообщила посол Монако в России Мирей Петтити.

«Что касается действий господина Рыболовлева, никаких комментариев. Есть ряд нюансов, которые являются неразглашаемыми. Если бы имела возможность что-либо разгласить, или принимать какие-то решения, работала бы немного в другой сфере, юридической», – цитирует Петтити ТАСС.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Вместе с ним, по сообщениям местных СМИ, задержали «почти всю бывшую верхушку судебного аппарата», затем бизнесмену предъявили обвинение в коррупции.

7 ноября стало известно, что Рыболовлеву разрешили покинуть княжество.

На данный момент миллиардер находится в России.