Рыболовлеву разрешили покинуть Монако

Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву не запрещено покинуть Монако, сообщил официальный представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

Чечкин уточнил ТАСС, что Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля.

Напомним, в Монако Рыболовлева задержали во вторник. Вместе с миллиардером была задержана «почти вся бывшая верхушка судебного аппарата» княжества. В среду стало известно, что бизнесмену предъявили обвинение в коррупции.