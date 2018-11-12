Эксперт: Выборы в Донбассе показали поддержку курса на интеграцию с Россией

Выборы в ДНР и ЛНР показали поддержку жителями республик курса на интеграцию с Россией, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Во-первых, и ход избирательной кампании и беспрецедентная явка показали высокую поддержку гражданами курса, выбранного властями республик в 2014 году. Это безусловная победа пророссийского электората и пророссийских политических сил. Во-вторых, республики продемонстрировали зрелость политических институтов, которые обеспечивали плановое и законное избрание органов власти», – подчеркнул эксперт в интервью ТАСС.

Чеснаков добавил, что выборы показали уверенную победу действующей власти. Это обусловлено личным доверием граждан к Пушилину и Пасечнику, уверен он.

«Выборы дали мощный стимул для целого ряда решений в экономике. Это и повышение заработной платы бюджетникам, и снижение цен на топливо, и последовательная борьба с коррупцией, и снятие барьеров для бизнеса. Это доверие к проводимой ими социальной и экономической политике и четкое непринятие карательной политики Киева по отношению к народу Донбасса», – добавил директор Центра политической конъюнктуры.

Эксперт охарактеризовал избирательную компанию как открытую и прозрачную. Он заявил, что результаты выборов следует признать демократическими и соответствующими международным стандартам.

«Прошедшие выборы дают уверенность в том, что минский процесс мирного урегулирования конфликта будет продолжен, а минские соглашения и впредь будут выполняться республиками», – сказал Чеснаков.

В Москве «рассматривают итоги выборов как важнейший сигнал для украинских властей», резюмировал эксперт. Он подчеркнул, что киевским властям нужно начинать прямой диалог с Донбассом.

Ранее стало известно, что лидерами в голосовании на прошедших в Донбассе выборах стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник.