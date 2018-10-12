Норвежцы пожаловались на отвратительное поведение солдат НАТО

Более 400 жалоб поступило на военнослужащих НАТО, принимавших участие в маневрах Trident Juncture в Норвегии.

Большинство обращений оставили фермеры, чьи поля оказались повреждены военной техникой. Кроме того, некоторые норвежцы отметили, что военные справляли естественные потребности рядом с детскими садами, школами и спортивными объектами.

«Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать», – заявила майор Вооруженных сил Норвегии Марианна Бе, пишет Sputnik International.

Еще один инцидент произошел незадолго до конца учений, когда военнослужащие НАТО задержали и заковали в наручники 46-летнего мужчину-аутиста, который якобы не повиновался приказу остановиться. Мужчина имел привычку прогуливаться возле здания, в котором на время учений разместили сотни солдат, и показался военным подозрительным.

Представитель НАТО Эйстейн Малкенес Кварвинг уже извинился за «незапланированные инциденты» подобного рода.

Крупнейшие за 30 лет учения НАТО Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября. В рамках учений в НАТО провели десятки «экспериментов» у российских границ.