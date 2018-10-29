В Киеве рассказали о «быстрой» декоммунизации Крыма

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина собирается провести в Крыму «быструю» декоммунизацию.

«Когда мы начинали декоммунизацию на Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», – цитирует «Главред» Вятровича.

По его утверждению, декоммунизация в Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения региона от «российской оккупации».

В Крыму значительной части объектов, подлежащих декоммунизации, вернут «крымскотатарские названия», подчеркнул он.

«Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма. Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия», – добавил Вятрович.

Ранее в Днепре местные активисты создали сайт «Стоп совок», который позволяет информировать о «недекоммунизированных объектах» по всей Украине.