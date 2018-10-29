В Москве заявили о позитивных изменениях в отношениях с США

После того, как отношения России и США опустились на самый низкий уровень, ситуация изменилась в лучшую сторону, переговоры ведутся, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Наши отношения опустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась – диалог ведется, и это уже хорошо», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, в Париже состоялась краткая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер назвал беседу с американским коллегой хорошей.

Перед этим источники заявляли, что на рабочем завтраке президенты России и США оказались друг напротив друга и не смогли поговорить.

Ожидалось, что лидеры пообщаются о ДРСМД. Путин, находясь в Париже, выражал надежду на восстановление полномасштабных отношений с США.