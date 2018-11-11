Волонтеры движения «Народный глава» в Хакасии подверглись запугиваниям и угрозам

Активисты движения «Народный глава», которые проводят опрос среди жителей региона во время выборов главы Хакасии, подвергаются угрозам и запугиваниям, заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, когда волонтеры находятся даже вне помещения для голосования, им поступают угрозы», – сказал Григорьев. Он сообщил, что на одном из участков к волонтерам подошли люди и запугивали их, пытаясь отобрать опросные листы и урну для их сбора, также угрожали физической расправой, передает ТАСС.

«Это не единственный пример, к сожалению, таких примеров много», – отметил он.

Активисты движения «Народный глава» проводят опрос среди жителей региона, выясняя, кто из подготовленного ими списка политиков достоин стать главой республики. В избиркоме Хакасии отметили, что этот опрос не является нарушением.

Общественная палата получает десятки сообщений о нарушениях на выборах, которые проходят в воскресенье в воскресенье.

В выборах участвует один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагается голосовать «за» или «против». Явка на 12.00 (8.00 мск) составила 14,65%.