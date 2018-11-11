Общественная палата Хакасии получила десятки сообщений о нарушениях на выборах

Информационный центр Общественной палаты Хакасии получил десятки сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на выборах главы региона, заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев, который находится в Абакане.

«Голосование в Хакасии проходит напряженно, в информационный центр ОП Хакасии поступают десятки сообщений о нарушениях. Прежде всего, идет агитация в пользу кандидата Коновалова, возле участков ставят микроавтобусы с рекламой КПРФ, зафиксирован подвоз избирателей на автобусах КПРФ», – передает слова Григорьева ТАСС.

ОП региона получает сообщения о нарушениях «не только со стороны Коновалова, но и против него», отметил Григорьев. По его словам, было зафиксировано распространение агитационного материала со словами «против Коновалова».

По нарушениям готовятся обращения в избирком республики.

Ранее он опубликовал видео нарушений со стороны КПРФ на выборах главы Хакасии.

В воскресенье проходит второй тур выборов в Хакасии. В них участвует один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагается голосовать «за» или «против». Явка на 12.00 (8.00 мск) составила 14,65%.