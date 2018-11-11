В Сети опубликовано видео нарушений на выборах в Хакасии

Член Общественной палаты Максим Григорьев опубликовал видео с нарушениями на выборах в Хакасии, допущенными представителями кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

«Избирателям удалось выяснить, где происходит подвоз на автобусах КПРФ – Ширинский район, участок 398», – написал Григорьев в своем Twitter.

Он опубликовал видео с подвозом избирателей, а также с агитационными микроавтобусами КПРФ около избирательных участков и открытой агитации за Коновалова на участке N159 и 161 в городе Черногорск.

Избирателям удалось выяснить, где происходит подвоз на автобусах КПРФ - Ширинский район, участок 398. pic.twitter.com/wZEwxOfaZP — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 ноября 2018 г.

Агитационные микроавтобусы КПРФ около избирательных участков. pic.twitter.com/7cI9uqTlY6 — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 ноября 2018 г.

Пришли сообщения об открытой агитации Коновалова на участке N159 и 161 в г. Черногорск. pic.twitter.com/unCqODoYnC — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 ноября 2018 г.

Политолог Виктор Потуремский отметил, что значимых нарушений на выборах, по мнению Избиркома, пока не зафиксировано и результат выборов не под угрозой, но само голосование проходит в очень нервной обстановке, сообщает Regnum.

«Необходимо зафиксировать, что в выборах участвует один кандидат. И собственно, больше всего нарушений, по крайней мере тех, о которых известно, исходят как раз от кандидата Валентина Коновалова. 10 ноября – это проведение стримов, агитационных мероприятий, сегодня, 11 ноября, есть информация о том, что на ряде избирательных участков раздают агитационную продукцию Коновалова. Это все, конечно, портит впечатление, и мы видим плохую закладку для понимания результатов выборов. Будем смотреть и оценивать, когда закончится день», – сказал политолог.

Он добавил, что явка 11 ноября находится примерно на уровне с явкой в первом туре, и чуть выше она в городах, в частности, в Абакане.

«Давайте будем обращать на это внимание, потому что Абакан, по крайней мере по результатам 9 сентября, был протестным. Что касается явки в целом, складывается очень интересная ситуация. У нас ещё не было ситуации с выборами с участием одного кандидата. И тем людям, которые, так скажем, не имеют своего кандидата на выборах, предлагается прийти и проголосовать против Валентина Коновалова. Это, конечно, очень серьезный вызов для явки вообще, и для того, как ситуация будет разворачиваться. На мой взгляд, это очень важно для понимания работы выборной системы в целом», – резюмировал Виктор Потуремский.

Ранее о нарушениях на выборах рассказала Общественная палата Хакасии. Также сообщалось, что на голосовании отмечен подвоз избирателей.

В воскресенье проходит второй тур выборов в Хакасии. В них участвует один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагается голосовать «за» или «против». Явка на 12.00 (8.00 мск) составила 14,65%.