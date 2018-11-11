На выборах главы Хакасии зафиксировали подвоз избирателей

«Мы озабочены давлением на наблюдателей, журналистов, общественников. Поступает информация относительно подвоза избирателей», – рассказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод о ходе выборов в Хакасии, где за пост главы республики борется единственный кандидат.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал о ходе выборов в Хакасии, где в воскресенье во втором туре участвует единственный кандидат – выдвинутый коммунистами Валентин Коновалов.

По его словам, стало известно о подвозе избирателей на участки для голосования, ранее были получены несколько сообщений о нарушении дня тишины, распространения агитационных и печатных материалов.

«Поступает информация относительно подвоза избирателей. Мы перенаправляем эту информацию в избирательную комиссию республики и правоохранительные органы», – сообщил Брод.

Он рассказал, что мониторинг выборов ведет ассоциация «Гражданский контроль». «Опираемся на региональных экспертов, журналистов, юристов, правозащитников. Кроме того, в регионе находится член Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Максим Григорьев, который плотно работает с ОП республики, работает информационный центр, горячая линия Общественной палаты Хакасии», – рассказал Брод.

Поступила информация о массовом подвозе избирателей КПРФ. Члены Общественной палаты выехали проверять. pic.twitter.com/BVMImxIgc0 — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 ноября 2018 г.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин обратился в полицию в связи с нарушением дня тишины со стороны Коновалова. Чуманин попросил полицейских проверить на соответствие закону размещение Коноваловым на личной странице объявления о проведении видеотрансляции с избирателями.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября участвовали бывший глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и кандидат от Партии роста Александр Мяхар (6,61%). Позже с выборов снялся Зимин и Филягин. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября, но 15 октября Мяхар тоже отказался от борьбы.