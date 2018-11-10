Избирком Хакасии обвинил кандидата от КПРФ в нарушении дня тишины

Председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин обратился в полицию в связи с нарушением дня тишины со стороны кандидата от КПРФ на губернаторских выборах Валентина Коновалова.

Чуманин попросил полицейских проверить на соответствие закону размещение Коноваловым на личной странице объявления о проведении видеотрансляции с избирателями, сообщает «МК».

Видеотрансляция появилась после того, как избирком вынес предупреждение. По данным издания, некоторые моменты в ней квалифицированы как предвыборная агитация.

Второй тур губернаторских выборов в Хакасии пройдет в воскресенье.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября участвовали бывший глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и кандидат от Партии роста Александр Мяхар (6,61%). Позже с выборов снялся Зимин и Филягин. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября, но 15 октября Мяхар тоже отказался от борьбы.

Ранее Общественная палата Хакасии заявляла о нарушениях дня тишины со стороны штаба единственного кандидата на выборах главы республики Коновалова.