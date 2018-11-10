На выборах в Хакасии фиксируются нарушения «дня тишины»

Общественной палатой Хакасии фиксируются нарушения «дня тишины» со стороны штаба единственного кандидата на выборах главы республики - представителя КПРФ Валентина Коновалова. В воскресенье в регионе пройдет второй тур губернаторских выборов.

«Мы обнаружили распространение газеты, которая была выпущена массовым тиражом более 70 тыс. экземпляров. Прямо после звонка на горячую линию вместе с председателем Общественной палаты Республики Хакасия Ольгой Александровой мы выехали на сельскохозяйственный рынок (в Абакане) и обнаружили, что там распространяется эта газета. К нам поступает информация от жителей, которые записывают на видео, как агитаторы от Коновалова открыто идут и распространяют по домам его агитационные листовки. Прямо сейчас идет агитация в интернете... К нам поступила информация, что агитаторы, связанные с партией «Зеленых», тоже очень активно распространяют агитационные материалы Коновалова. Таких примеров очень много», – заявил директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев.

«По поводу газеты, которую мы обнаружили, мы уже написали вместе с ОП республики Хакасии заявление в избирательную комиссию, и сегодня в 18.00 открываем информационный центр, где будем освещать эти факты, будем говорить о том, что происходит в республике Хакасии», – добавил Григорьев.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября участвовали бывший глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и кандидат от Партии роста Александр Мяхар (6,61%). Позже с выборов снялся Зимин и Филягин. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября, но 15 октября Мяхар тоже отказался от борьбы.

Чтобы в регионе не возникло «вакуума власти», особенно в период подготовки к отопительному сезону, президент Владимир Путин на время до выборов назначил врио главы Хакасии Михаила Развожаева.