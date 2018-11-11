Общественная палата Хакасии рассказала о нарушениях на выборах

Председатель Общественной палаты Хакасии Ольга Левченко и член Общественной палаты России Максим Григорьев провели брифинг о нарушениях на выборах.

Григорьев отметил, что Общественная палата работает абсолютно независимо и проверяет все сигналы, поступающие о возможных нарушениях избирательного законодательства. Также они реагируют на информацию от коммунистической партии, сообщает портал «Хакасия».

Так, сообщается, что депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин разместил в интернете материал о том, что на шестом участке в помещении для голосования происходит опрос общественного движения «Народный глава». Проверка показала, что на территории избирательного участка на данный момент такого опроса не проводится, но возможно, что люди туда заходили, так как такая видеозапись Юрием Афониным размещена. Согласно закону проведение такого опроса внутри участка запрещено.

«В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. проводимый в день голосования опросы общественного мнения являются разновидностью информирования, но не должны содержать предвыборную агитацию в любой форме. Опрос должен проводиться добровольно, в вопросах и внешнем виде лица, задающего вопросы, никакой агитации быть не должно. Опросы должны проводиться вне помещений для голосования и не должны препятствовать свободному доступу избирателей в это помещение», – пояснил избирком Хакасии.

В случае фиксации нарушений необходимо обращаться на горячую линию Общественной палаты Хакасии 8 (3902) 22-07-76 до 20.00.

По данным портала, на горячую линию уже поступило обращение об агитации на автобусах маршрутов 3 и 5 в Абакане. Ольга Левченко лично выезжала на проверку данного обращения, следы от наклеивания баннеров есть, но на данный момент сами баннеры сняты. Через СМИ представители общественной палаты обратились к собственнику автобусов предпринимателю Семенову о недопустимости данного нарушения избирательного законодательства.

Также напомнили о прямом эфире в интернете в соцсети «ВКонтакте», который состоялся в субботу. Речь идет о выступлении кандидата Валентина Коновалова и Юрия Афонина из КПРФ. Это названо однозначным нарушением законодательства. Подчеркивается также, что поздравления Валентина Коновалова в начале стрима должны были оплачиваться как реклама из избирательного фонда.

В общественную палату поступил материал с агитацией против кандидата, который распространялся с нарушением закона. Таким образом нарушения появляются с обеих сторон.

В завершение брифинга Ольга Левченко призвала все стороны избирательного процесса к корректности и к невмешательству в процесс выборов. Следующий брифинг для журналистов пройдет в 15.00.

Между тем, замглавы избиркома республики Ирина Адмаева сообщила, что явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 12.00 (08.00 мск) составила 14,65%, что почти 1,5 % выше, чем на выборах главы в первом туре, передает РИА «Новости».

«На 9 сентября на это время было 12,95%. На избирательных участках спокойно. Жалоб способных повлиять на ход голосования пока нет», – сказала Адмаева.

Во втором туре выборов участвует один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Жителям республики предлагается голосовать «за» или «против» кандидата. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.

Ранее также сообщалось о подвозе избирателей на выборах в Хакасии.