Общественная палата Хакасии рассказала о нарушениях на выборах

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Украина наносит новый удар по «Северному потоку»

Разгорается новая арбитражная война Газпрома с Украиной Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Швейцарский суд по просьбе Украины лишил Газпром доходов от операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Правда, Нафтогазу радоваться рано: все средства от этих компаний будут идти не на Украину, а швейцарским приставам. Помешает ли это работе «Северного потока» и стройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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США провоцируют смену ядерной доктрины России

Есть мнение, что выход США из договора может сделать систему ответного ядерного удара «Периметр» неэффективнойФото: mil.ru
В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России. Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет

Борьба с эйджизмом, в отличие от борьбы с сексизмом или расизмом, не на слуху, хотя проблема эта не надуманнаяФото: Fabrizio Bensch/Reuters
В Нидерландах слушается уникальное дело человека, доказывающего суду, что он на двадцать лет моложе своего возраста, следовательно, записанный в документах год рождения можно и нужно менять. Этот случай легко посчитать курьезом, но на практике речь идет о серьезной экономической и общественной проблеме, которая не миновала и Россию. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Правоохранительную систему разрушает старая болезнь

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...
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Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Общественная палата Хакасии рассказала о нарушениях на выборах

          11 ноября 2018, 10:09

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Председатель Общественной палаты Хакасии Ольга Левченко и член Общественной палаты России Максим Григорьев провели брифинг о нарушениях на выборах.

          Григорьев отметил, что Общественная палата работает абсолютно независимо и проверяет все сигналы, поступающие о возможных нарушениях избирательного законодательства. Также они реагируют на информацию от коммунистической партии, сообщает портал «Хакасия».

          Так, сообщается, что депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин разместил в интернете материал о том, что на шестом участке в помещении для голосования происходит опрос общественного движения «Народный глава». Проверка показала, что на территории избирательного участка на данный момент такого опроса не проводится, но возможно, что люди туда заходили, так как такая видеозапись Юрием Афониным размещена. Согласно закону проведение такого опроса внутри участка запрещено.

          «В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. проводимый в день голосования опросы общественного мнения являются разновидностью информирования, но не должны содержать предвыборную агитацию в любой форме. Опрос должен проводиться добровольно, в вопросах и внешнем виде лица, задающего вопросы, никакой агитации быть не должно. Опросы должны проводиться вне помещений для голосования и не должны препятствовать свободному доступу избирателей в это помещение», – пояснил избирком Хакасии.

          В случае фиксации нарушений необходимо обращаться на горячую линию Общественной палаты Хакасии 8 (3902) 22-07-76 до 20.00.

          По данным портала, на горячую линию уже поступило обращение об агитации на автобусах маршрутов 3 и 5 в Абакане. Ольга Левченко лично выезжала на проверку данного обращения, следы от наклеивания баннеров есть, но на данный момент сами баннеры сняты. Через СМИ представители общественной палаты обратились к собственнику автобусов предпринимателю Семенову о недопустимости данного нарушения избирательного законодательства.

          Также напомнили о прямом эфире в интернете в соцсети «ВКонтакте», который состоялся в субботу. Речь идет о выступлении кандидата Валентина Коновалова и Юрия Афонина из КПРФ. Это названо однозначным нарушением законодательства. Подчеркивается также, что поздравления Валентина Коновалова в начале стрима должны были оплачиваться как реклама из избирательного фонда.

          В общественную палату поступил материал с агитацией против кандидата, который распространялся с нарушением закона. Таким образом нарушения появляются с обеих сторон.

          В завершение брифинга Ольга Левченко призвала все стороны избирательного процесса к корректности и к невмешательству в процесс выборов. Следующий брифинг для журналистов пройдет в 15.00.

          Между тем, замглавы избиркома республики Ирина Адмаева сообщила, что явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 12.00 (08.00 мск) составила 14,65%, что почти 1,5 % выше, чем на выборах главы в первом туре, передает РИА «Новости».

          «На 9 сентября на это время было 12,95%. На избирательных участках спокойно. Жалоб способных повлиять на ход голосования пока нет», – сказала Адмаева.

          Во втором туре выборов участвует один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Жителям республики предлагается голосовать «за» или «против» кандидата. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.

          Ранее также сообщалось о подвозе избирателей на выборах в Хакасии.


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