В Греции забеспокоились в связи с приготовлениями к размещению ядерного оружия

В Компартии Греции выразили беспокойство в связи с модернизацией военной базы НАТО в городе Актион и подготовкой инфраструктуры для размещения на этом объекте ядерного оружия.

Директор департамента международных отношений ЦК Компартии Греции Елиссеос Вагенас выразил серьезное беспокойство в связи с модернизацией военной базы НАТО в городе Актион, обратив внимание, что это делается в момент, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке выходят из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что сторонников партии беспокоят планы размещения в Греции ядерного оружия.

«Когда на базе Актио находилось ядерное оружие в 1970-1980-е годы, правительства утверждали, что там ничего нет. Мы узнали это потом, когда американцы его вывезли. Сейчас мы видим, что на этой базе проводится модернизация и строится инфраструктура – такая, чтобы перевести туда ядерное оружие», – заявил политик.

Он подчеркнул, что греческие власти могут называть новые военные базы оказанием военного содействия, но сути это не меняет, так как это «военная инфраструктура, которая используется для нападений против других народов».

По его данным, на авиабазе в Ларисе были размещены «дроны, которые могут действовать от Северной Африки до Балкан, долетают до Украины, у них большой радиус действий».

«Нет никакой пользы Греции от этих американо-натовских баз, с этими базами народ становится мишенью», – заявил Вагенас, выступая на круглом столе «Мюнхенский сговор 1938-го: чему учит судьба Чехословакии?

По его словам, Компартия Греции несколько дней назад провела крупные демонстрации в тех городах, где находятся американские военные базы или планируется их возведение.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Греция предложила США свои военные базы.