Патриарх Кирилл обвинил Варфоломея в притязаниях на вселенскую власть

Константинопольский патриарх Варфоломей притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы выступаем на стороне правды, на стороне православия», – приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что РПЦ «будет хранить твердо наши православные каноны, нашу веру, наше благочестие и воспитывать в этом благочестии наш народ».

Он подчеркнул, что важно «не потерять чистоты православия».

Патриарха Кирилл отметил, что РПЦ пошла на «вынужденное разделение» из-за «неправомерных действий Константинополя», и выразил надежду, что это не приведет к «разделению на века, как это произошло в XI веке, когда притязания епископа Римского на вселенскую власть обернулись разделением единой Церкви».

Патриарх Кирилл отметил, что церковь не должна «руководствоваться светскими критериями». Он выразил уверенность, что попытки «неких политических сил оторвать Украинскую церковь от Русской церкви» окончатся провалом.

Патриарх призвал к единству «всех наших архипастырей, где бы они ни проходили свое служение».

Напомним, Русская православная церковь резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом и прекратила молиться за патриарха Варфоломея. Также были приостановлены сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. РПЦ готовится и к более серьезным мерам.

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