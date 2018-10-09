Суд во Франции уличил Абрамовича в уклонении от уплаты налогов

Налоговая служба Франции через суд потребовала от российского бизнесмена Романа Абрамовича доплатить налоги в размере 1,2 млн евро, которые оказались не уплачены за виллу Шато-де-ла-Круа.

Вилла была куплена около десяти лет на полуострове Кап-д'Антиб на юге Франции. Французские власти заявили, что Абрамович уценил стоимость объекта и не заплатил налоги на имущество в 2006 и 2007 годах. Налоговое агентство считает, что стоимость недвижимости должна рассчитываться исходя из цены в 41 тыс. евро за квадратный метр, сообщает Bloomberg.

Портал утверждает, что с тех пор Абрамович всячески пытался уклониться от оплаты налогов на 1,2 млн евро. Последняя попытка заключалась в жалобе на то, что налоговая документация не была доставлена ему лично. Эту жалобу высший суд Франции отклонил 26 сентября, обязав Абрамовича заплатить налог.

Вилла была построена в конце 1920-х годов для газетного магната. Замок известен тем, что был резиденцией нескольких коронованных особ, в том числе короля Эдуарда VIII, бельгийского короля Леопольда III, королевы Италии и Фарука I из Египта.

Жилая площадь виллы – более 2,4 квадратных метров, общая площадь – более 75 тыс. квадратных метров.