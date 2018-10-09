Эксперт объяснил, что может грозить Мамаеву на зоне за татуировки

Специалист по тюремным наколкам заявил, что татуировки футболиста Павла Мамаева заинтересуют психиатра, а не криминальную общественность. Кроме того, в рисунках есть символика сексуальных меньшинств.

Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров предсказал будущее Мамаева в тюрьме, если события будут развиваться по худшему сценарию, пишет «Московский комсомолец».

«Мне лично все изображения, которыми «забил» себя этот человек, кажутся полной бессмыслицей и предметом для исследования не специалиста по тату, а психиатра. В картинках нет какой-то системы, они похожи на боевую раскраску воина. Наверное, именно с ним себя сравнивал хозяин. Как такого общепринятого значения в этом наборе изображений нет. Но для носителя этих «красот» они могут ассоциироваться в том числе, скажем, с каким-то событием или человеком», – заявил Егоров.

По его словам, крылья, набитые на шее футболиста, ассоциируются в тюремном мире со злом и опасностью, но эта символика ассоциируется и с категорией сексуальных меньшинств. Егоров отметил, что от СИЗО и камеры зависит, будет ли обладатель подобных татуировок отвечать за такие рисунки.

«В некоторых заключенного могут сравнить с раскрашенным петухом и перевести в ранг обиженных. Тут многое будет зависеть от поведения. Даже обладатель очень сомнительной татуировки может чувствовать себя на «черной» зоне (где царят криминальные традиции) комфортно, если проявит себя правильно», – отметил эксперт.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Им грозит реальный срок.

Напомним, футболистов подозревают в избиении федерального чиновника Дениса Пака, по некоторым данным, конфликт возник на национальной почве. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, руководство «Зенита» и «Краснодара» приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.