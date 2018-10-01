Появилось новое видео с инцидентом у Кремля с участием Золотова

В сети появились два новых видеоролика с инцидентом у Кремля, когда водитель Mercedes Дмитрий Шалай угрожал взорвать машину и требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

На первом видео, опубликованном Znak.com, сотрудник ФСО снимает Шалая, сидящего в Gelandewagen. Силовик просит водителя покинуть Васильевский спуск, тот отказывается исполнить просьбу и вызывает на разговор либо генерала Золотова, либо руководителя ФСО.

Мужчина предупреждает, что у него в руках зажигалка, а в автомобиле находится баллон с газом. Шалай показывает сотруднику ФСО документы, тот в ответ просит не нервничать, обещая доложить о ситуации начальству.

На второй записи, сделанной с камеры наблюдения, Золотов выходит из автомобиля Mercedes одновременно с водителем. Шалай с улыбкой протягивает ему руку, глава Росгвардии ее пожимает. Далее на водителя Mercedes надевают наручники.

Встреча главы Росгвардии Виктора Золотова с бизнесменом из Приморья Дмитрием Шалаем, угрожавшим взорвать автомобиль в центре Москвы, ранее уже попадала на видео. Сообщалось, что Золотов подошел к внедорожнику Mercedes на Красной площади, поговорил с водителем и уговорил сдаться. После того, как машину обезвредили, бизнесмена задержали сотрудники правоохранительных органов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал ситуацию с потенциальным взрывником «действительно нештатной» и объяснил газете ВЗГЛЯД, почему поведение Виктора Золотова не может быть пиаром.