Опубликовано видео переговоров Золотова с угрожавшим взорвать машину Шалаем

Встреча главы Росгвардии Виктора Золотова с бизнесменом из Приморья Дмитрием Шалаем, угрожавшим взорвать автомобиль в центре Москвы, попала на видео.

Ролик опубилковал телеканал «ТВ Центр» на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, Золотов подошел к внедорожнику Mercedes Gelandewagen на Красной площади, поговорил с водителем и уговорил сдаться. После того, как машину обезвредили, бизнесмена задержали сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 3 октября, Васильевский спуск был оцеплен из-за мужчины, который пытался проехать на Красную площадь и требовал встречи с правительством страны.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал ситуацию с потенциальным взрывником «действительно нештатной», и объяснил газете ВЗГЛЯД, почему поведение Виктора Золотова не может быть пиаром.

На официальном сайте «Росгвардии» Золотов официально заявил, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и пиар-акциях, «и в целях разъяснения реального положения дел считает необходимым проинформировать о нижеследующем».