Хинштейн рассказал, может ли мужественный поступок Золотова быть инсценировкой

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал ситуацию с потенциальным взрывником «действительно нештатной». Он объяснил газете ВЗГЛЯД, почему поведение Виктора Золотова, лично обезвредившего потенциального подрывника, не может быть пиаром.

«Так комбинации не делаются. Если бы это была инсценировка, то на месте события стояло бы тридцать пять телекамер федеральных каналов, а не я бы об этом написал в Твиттере. Это было бы максимально растиражировано», – заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя самоличное задержание главой Росгвардии Виктором Золотовым человека, угрожавшего взрывом.

«Никто не понимал, что в голове у этого человека. Речь идет о человеке, который определенные намерения если не вынашивал, то, по крайней мере, об этом размышлял», – сказал Хинштейн. «Идти на очевидный риск, а это, конечно же, был риск, ради пиара, не думаю, что нашлись бы желающие», – добавил он.

Собеседник также отметил, что в отношении угрожавшего возбуждено уголовное дело, и на сегодняшний день он находится под стражей. «Мне трудно представить себе, чтобы кто-то добровольно согласился сыграть роль статиста и получить тюремный срок», – подчеркнул Хинштейн.

Он сообщил, что машина Mercedes-Benz Gelandewagen была бронированной, в ней находился баллон с газом и устройство, внешне похожее на взрывное. Также в машине находился бронежилет третьей степени защиты, лежавший на пассажирском сидении.

Напомним, руководитель Росгвардии Виктор Золотов лично убедил сдаться мужчину, который угрожал взорвать у Кремля автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen.

В Москве в среду оцепили Васильевский спуск из-за мужчины, который пытался проехать на Красную площадь и требовал встречи с правительством страны, нарушитель был задержан.