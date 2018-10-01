Задержан угрожавший взорвать Gelandewagen у Кремля мужчина

В Москве в среду оцепили Васильевский спуск из-за мужчины, который пытался проехать на Красную площадь и требовал встречи с правительством страны, нарушитель был задержан.

«Около Кремля житель Приморья Дмитрий Шалай угрожает взорвать свой Gelandewagen. Он хочет личной встречи с генералом Золотовым, иначе всем будет плохо», – сообщил Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что нарушитель Дмитрий Шалай не первый раз испытывает терпение полицейских. Два года назад во Владивостоке полицейским пришлось отбирать у Шалая муляж огнестрельного оружия.

Спустя некоторое время Шалай был задержан, сообщает «360» со ссылкой на правоохранительные органы.

В пресс- службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт произошедшего, не став уточнять имя нарушителя.

«Сегодня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на площадь Васильевского спуска. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет. На место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, нарушитель доставлен в ОВД «Китай-город», решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела.