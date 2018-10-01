Хинштейн: Глава Росгвардии Золотов обезвредил мужчину, угрожавшего устроить взрыв у Кремля

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов лично убедил сдаться мужчину, который угрожал взорвать Gelandewagen у Кремля, сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн рассказал, что, узнав о ситуации, Золотов решил «поговорить с человеком сам», после чего «подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», передает ТАСС.

Депутат подтвердил, что в автомобиле был баллон с газом. Золотов и водитель Gelandewagen «вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО». После этого угрожавшего взрывом мужчину задержали.

Хинштейн сообщил, что задержан бизнесмен из Приморского края, у которого возникли «какие-то проблемы» в бизнесе, но «они не связаны с Росгвардией», никаких претензий к ведомству или лично Золотову у мужчины не было.

«То есть, почему он потребовал встречу с Виктором Васильевичем, сказать сложно», – заявил Хинштейн.

В Москве в среду оцепили Васильевский спуск из-за мужчины, который пытался проехать на Красную площадь и требовал встречи с правительством страны, нарушитель был задержан.