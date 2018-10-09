В России зафиксирован рост числа туристов из стран G7

За первые шесть месяцев 2018 года выросла посещаемость России гражданами стран «Большой семерки», следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, в течение первых шести месяцев 2018 года, Россию посетили 157,4 тыс. американцев, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года (129,9 тыс.), передает RT.

Кроме того, с января по июнь в Россию приехали на 22% больше британцев (100,9 тыс. человек), на 10% больше немцев (288,6 тыс.), на 11% больше французов (114,5 тыс.), на 3% больше итальянцев (90 тыс.), на 4% больше японцев (48,4 тыс.) и на 26% больше канадцев (28 тыс.).

Также Россия стала популярнее среди граждан государств, не входящих в G7. Так, число туристов из Мексики выросло на 317% – до 44,2 тыс. человек. В Россию приехало на 179% больше бразильцев (42,4 тыс.) и на 26% граждан Индии – 67,9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Россия вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок, всего в стране их было продано около 2,5 млн.