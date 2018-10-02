Россия заняла второе место в мире по числу проданных в 2018 году турпутевок

В этом году Россия вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок, всего в стране их было продано около 2,5 млн, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Выход России на второе место в части организованного туризма можно считать прорывом. Я напомню, раньше сегмент организованного туризма занимал в совокупном потоке туристов в России не более 10-15% от объема продаж. В этом году более 2,5 млн туристов воспользовались услугами туроператоров, что позволило выйти на второе место после Турции», – передает ее слова ТАСС.

Ломидзе отметила, что еще год назад Россия была только шестой в этом рейтинге, но в 2018 году удалось обойти Испанию, Грецию, Кипр и Таиланд.

«Мы поднялись в рейтинге за счет очень хорошей работы туроператоров», – отметила Ломидзе.

При этом, по словам исполнительного директора АТОР, россияне готовы совсем отказываться от отдыха даже в условиях подорожания турпутевок в связи с ростом валют. Она отметила, что экономии российские туристы достигают за счет выбора более бюджетных вариантов или сокращения времени поездки. Тенденция эта, как ожидается, сохранится и в осенне-зимнем сезоне.

Летом средняя стоимость путевок с питанием составила 75-80 тыс. рублей на двоих. Увеличение стоимости на несколько тысяч приводило к отказу от покупки пакета.

Газета ВЗГЛЯД писала в том числе о росте популярности Крыма среди туристов, который ставит рекорды по популярности курортов.