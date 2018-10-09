Бумажные паспорта россиян могут заменить на электронные

Правительство планирует начать постепенный перевод граждан с бумажных паспортов на электроне.

В электронном паспорте будет объединено несколько документов. Например, СНИЛС, водительские права и другие личные данные, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Также планируется создать единый реестр данных всех жителей страны.

Новый паспорт даст россиянам доступ ко всем госреестрам и госуслугам, а запись об оказании данных услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Предполагается, что электронный паспорт будет сделан в виде электронный карточки с чипом.

Стоимость таких изменений оценивают в 114,5 млрд рублей до 2024 года. Правительство планирует возместить затраты за счет госпошлины на получение нового вида паспорта.