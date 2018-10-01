Озвучены слова Нурмагомедова Макгрегору во время боя

Во втором раунде боя российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, нанося удары своему сопернику Конору Макгрегору, ответил на все его провокационные заявления в преддверии поединка.

Во втором раунде ирландец оказался под Нурмагомедовым, который начал наносить ему удары один за другим. В этот момент россиянин яростно сказал своему оппоненту: «Теперь давай поговорим», – так он намекнул на все высказывания Макгрегора перед боем, пишет Daily Star.

В воскресенье Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Он защитил свой титул. Однако бой был омрачен дракой после него – Нурмагомедов в ответ на оскорбления перепрыгнул через ограждение октагона и вступил в потасовку в болельщиками.

Сам Нурмагомедов и его менеджер уже извинились за массовую драку.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.