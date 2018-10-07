Минспорта Дагестана связал победу Нурмагомедова с днем рождения Путина

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не имел права проиграть ирландцу Конору Макгрегору, так как бой состоялся в день рождения президента России Владимира Путина, заявил глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов.

«Дагестан не спал, все ждали исхода поединка, никто не сомневался, что Хабиб выиграет. 90% населения были уверены в его победе, однако пути Аллаха неисповедимы. Не имел права он проиграть – сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Это подарок, который Дагестан преподнес ему», – передает его слова 360tv.

После боя, в котором Нурмагомедов победил Макгрегора, российскому бойцу позвонил Путин и поздравил его с защитой титула.

При этом поединок оказался омрачен потасовкой после боя – Нурмагомедов, услышав оскорбления из зала, покинул октагон и вступил в драку со зрителями. Затем потасовка завязалась и между представителями обоих бойцов на восьмиугольнике.

Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение, заявив, что отец «обязательно накажет его» по возвращению домой.

Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова за его поведение.